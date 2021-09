Witbe : croissance de 13% sur le semestre

(Boursier.com) — Witbe a réalisé un solide 1er semestre 2021, avec un chiffre d'affaires consolidé de 7,7 ME, en croissance soutenue de +13% malgré un effet de base exigeant.

Witbe a enregistré un EBITDA semestriel de 0,9 ME, en amélioration de +1,5 ME d'un semestre à l'autre. La marge d'EBITDA atteint ainsi 11,8%, un niveau encore jamais atteint sur le premier semestre d'un exercice par Witbe.

Le résultat d'exploitation ressort à -0,5 ME sur la période, en amélioration de +1,1 ME.

Le résultat net est proche de l'équilibre à -0,2 ME, contre une perte nette de 1,7 ME un an plus tôt.

A mi-exercice, l'endettement financier net était stable à 2,3 ME.