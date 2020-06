Witbe conclut un partenariat avec MHz

Crédit photo © Witbe

(Boursier.com) — Witbe a conclu un nouveau partenariat avec Mega Hertz (MHz), intégrateur à forte valeur ajoutée de systèmes pour les équipements de diffusion vidéo et réseau. Ce partenariat fait de MHz un distributeur officiel des technologies Witbe aux Etats-Unis. Il lui permet de fournir à ses clients la meilleure technologie du marché du monitoring de la qualité d'expérience (QoE).

Dans le cadre de cette collaboration avec MHz, Witbe a développé une offre de monitoring prête à l'emploi capable de superviser la qualité d'une vidéo diffusée depuis n'importe quel décodeur STB (set-top box). Les opérateurs multi-systèmes (MSO) et les câblo-opérateurs améliorent ainsi rapidement et facilement la qualité d'expérience de leurs services vidéo.