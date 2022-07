Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,4 ME au S1

(Boursier.com) — À l'issue du 1er semestre 2022, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,4 ME, en progression dynamique de +23%. À taux de change constants, la croissance organique semestrielle s'est établie à +18%. Comme attendu, Witbe a parfaitement engagé son exercice 2022, surfant sur le succès des deux nouveaux modèles de Witbox commercialisés depuis début 2022, la Witbox+ et la WitboxNet. Associées à la dernière version du logiciel Remote Eye Controller (REC), elles offrent aux opérateurs et fournisseurs de services vidéo OTT (Over-The-Top) la solution de test et de monitoring vidéo la plus complète et évolutive du marché.

La résurgence de la pandémie, notamment en Chine au 2ème trimestre, a eu un impact sur les livraisons qui est resté largement limité, grâce à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en Asie et en Europe, réalisée par le groupe tout au long de l'année 2021 et sur le début de 2022. Des retards mineurs ont ainsi été constatés sur certains projets, entraînant la livraison au 3ème trimestre de commandes initialement prévues au 1er semestre. Ces retards n'ont cependant pas eu d'impact sur les marges de Witbe ou sur les objectifs de l'année.

En intégrant les services de maintenance, le chiffre d'affaires récurrent de Witbe s'est accru de +38% au 1er semestre 2022 à 3,6 ME (contre 2,6 ME au 1er semestre 2021). À mi-exercice, il représente 38% du chiffre d'affaires semestriel (contre 30% sur l'ensemble de l'année 2021). Witbe réitère son ambition d'un niveau cible de 50% de chiffre d'affaires récurrent à moyen terme.

D'un point de vue produits, le groupe est porté par le succès de la gamme Witbox, de la nouvelle version web du logiciel Remote Eye Controller, la plus importante mise à jour de ce produit depuis 2012, et du portail d'analyse de KPIs (Key Performance Indicators) Smartgate, récemment sélectionné pour les Awards du prochain salon IBC, dans la catégorie Best data & analytics innovation (plus d'informations).

D'un point de vue commercial, l'activité est extrêmement dynamique sur l'ensemble des zones géographiques, en particulier outre-Atlantique. À fin juillet, le chiffre d'affaires réalisé ou à comptabiliser sur 2022 s'établit désormais à 18,1 ME, contre 11,3 ME sur la même période en 2021. Ce chiffre est au delà des projections du groupe, et permet à Witbe de viser une année 2022 record, sous le signe d'une nouvelle année de croissance soutenue de son activité.

Agenda financier

22 septembre 2022 : Chiffre d'affaires semestriel 2022

26 janvier 2023 : Résultats semestriels.