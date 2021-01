Witbe : 14,4 ME de chiffre d'affaires en 2020

Crédit photo © Witbe

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2020, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 14,4 millions d'euros, en repli de -24% par rapport à 2019.

Face à une crise mondiale sans précédent, Witbe a particulièrement travaillé sa résilience au cours de l'exercice écoulé à travers deux principaux axes : le développement de ses offres vers le modèle Cloud et l'optimisation de sa structure de coûts. L'évolution progressive du modèle de vente de Witbe, accélérée en 2020 sous l'effet de la crise, s'est traduite par le basculement de plus en plus de clients sur des offres Cloud. Le poids du chiffre d'affaires récurrent, incluant la maintenance et les abonnements Cloud, a augmenté de 9% sur l'année, pour représenter 31% du chiffre d'affaires en 2020 (21% en 2019). Bien que cette évolution affecte le chiffre d'affaires issu des ventes de licences sur les 18 premiers mois de la bascule, elle constitue un facteur essentiel dans le développement du groupe, lui assurant une part plus importante de chiffre d'affaires récurrent dès 2021 et pour les années futures.

Dans le sillage du 1er semestre 2020, Witbe a poursuivi l'optimisation de sa structure de coûts au second semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, Witbe devrait ainsi être en mesure de réaliser des économies d'environ 2 ME sur ses charges externes. Au total, les charges d'exploitation devraient reculer d'environ 10% en 2020, et ainsi amortir partiellement l'impact du recul de l'activité.

L'entreprise ce jeudi prête à faire face aux challenges de 2021, grâce au lancement de nouveaux produits dédiés aux exigences du travail à distance.