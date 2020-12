Wish you were here

(Boursier.com) — N 'espérez plus ! Le site de vente en ligne Wish déboule à Wall Street ce mercredi, sous le code WISH sur le Nasdaq. ContextLogic, la maison-mère de la plateforme de San Francisco, a 'pricé' les titres émis à l'occasion de l'introduction en bourse à 24$ pièce, en haut de la fourchette indicative. Le groupe va lever ainsi 1,1 milliard de dollars. Wish va céder 46 millions d'actions. La capitalisation sur la base du cours de l'IPO ressort à 14 milliards de dollars. La fourchette indicative ressortait entre 22$ et 24$ par titre. Goldman Sachs, J.P. Morgan et BofA Securities ont accès à 6,9 millions de titres additionnels.

Après les introductions assez explosives de DoorDash et Airbnb ces derniers jours à Wall Street, les débuts de Wish seront surveillés de près. Le dossier entre en bourse au moment où l'adoption du e-commerce accélère fortement, dopée par les confinements et la pandémie. Wish dispose d'atouts indéniables, avec 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans plus d'une centaine de pays. Le groupe revendique la place d'app de shopping la plus téléchargée. Il offre 150 millions d'articles de 500.000 marchands. 1,8 million d'articles sont écoulés chaque jour sur la plateforme.