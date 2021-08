Wish s'effondre en bourse après les résultats

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ContextLogic , l'opérateur de la plateforme de commerce électronique Wish, plonge de 26% avant bourse à Wall Street. Le groupe californien a annoncé une baisse de ses revenus et une perte plus importante, l'engagement des utilisateurs diminuant par ailleurs et les téléchargements de l'application diminuant (-13% séquentiellement et -15% pour le temps moyen passé sur la plateforme). Les analystes de JP Morgan et Cowen ont abaissé leurs recommandations...

Les revenus du trimestre de juin ont reculé de 6% en glissement annuel à 656 millions de dollars, alors que l'activité quotidienne des utilisateurs et le nombre d'acheteurs actifs ont diminué plus que prévu, en particulier aux Etats-Unis, en Italie et en France, trois des plus gros marchés du groupe. La perte nette trimestrielle a décuplé à 111 millions de dollars, contre 11 millions de dollars sur la période correspondante de l'an dernier.