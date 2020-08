Wirecard : va supprimer plus de la moitié de ses effectifs en Allemagne

Wirecard : va supprimer plus de la moitié de ses effectifs en Allemagne







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wirecard va supprimer environ 730 emplois, soit plus de la moitié de ses effectifs allemands, pour préserver ses liquidités, alors qu'un tribunal de Munich a ouvert une procédure d'insolvabilité contre la société de paiement allemande. "La situation économique de Wirecard AG était et reste extrêmement difficile en raison du manque de liquidités et des circonstances scandaleuses bien connues", a déclaré l'avocat Michael Jaffe, désigné administrateur permanent par le tribunal, dans une déclaration reprise par 'Bloomberg'. "Les mesures habituelles de restructuration et d'ajustement des coûts ne sont donc pas suffisantes, car une telle situation de perte massive n'est pas réalisable à plein coût dans le cadre de la procédure d'insolvabilité". L'actuel conseil de surveillance abandonnera le contrôle de la société et devrait démissionner à la suite de cette annonce.

La fintech, ex-star montante du DAX, a déposé son bilan en juin après avoir reconnu que les 1,9 milliards d'euros qu'elle avait inscrits comme liquidités dans ses comptes n'existaient probablement pas. La Justice a depuis indiqué que les anciens dirigeants étaient au courant de pertes massives dès 2015 et ont conspiré pour obtenir des milliards d'euros de prêts frauduleux afin de gonfler les livres de comptes avec de faux actifs.

La société a commencé à vendre certains actifs pour payer ses créanciers. La semaine dernière, Wirecard a accepté de céder ses activités brésiliennes à une filiale de PagSeguro Digital et la branche britannique a conclu un accord de principe pour vendre certains actifs à Railsbank Technology. Le processus de vente de la filiale Wirecard North America est également bien avancé, selon l'administrateur.