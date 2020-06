Wirecard : Markus Braun, l'ancien patron, bientôt libéré sous caution

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouvel épisode dans la saga Wirecard. Alors que le titre rebondit de 20% cet après-midi à Francfort, Markus Braun, qui a démissionné de son poste de directeur général la semaine dernière, s'est rendu à la justice. Le bureau du procureur de Munich avait émis un mandat d'arrêt contre l'ex-dirigeant sur des craintes d'une possible manipulation des ventes afin de rendre l'entreprise plus attrayante aux yeux des investisseurs et des clients.

Le parquet a indiqué cet après-midi que Markus Braun sera libéré dès qu'il se sera acquitté d'une caution de cinq millions d'euros. Lorsqu'il sera libéré, il devra se présenter à la police chaque semaine. Par ailleurs, selon deux sources proches du dossier citées par Reuters, la Justice envisage également d'émettre un mandat d'arrêt à l'encontre de Jan Marsalek, limogé lundi de son poste de directeur général adjoint de Wirecard.

La fintech est au coeur d'un des plus grands scandales financiers de l'histoire depuis la semaine dernière. Vendredi, Wirecard a repoussé pour la quatrième fois la publication de ses comptes annuels, faute de leur validation par le cabinet EY. Le cabinet d'audit a été incapable de confirmer l'existence de 1,9 milliard d'euros de liquidités sur des comptes fiduciaires, un montant représentant le quart du bilan consolidé de l'entreprise. Le groupe a depuis entamé en urgence des négociations avec ses banques créancières, auxquelles il doit environ 1,75 milliard d'euros, pour tenter d'éviter une crise de liquidité due à ce trou dans la caisse.