Wirecard : Markus Braun, l'ancien patron, arrêté

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouvel épisode dans la saga Wirecard. Alors que le titre rebondit de 20% ce matin à Francfort, on vient d'apprendre que Markus Braun, qui a démissionné de son poste de directeur général la semaine dernière, s'est rendu à la justice. Le bureau du procureur de Munich avait émis un mandat d'arrêt contre l'ex-dirigeant sur des craintes d'une possible manipulation des ventes afin de rendre l'entreprise plus attrayante aux yeux des investisseurs et des clients.