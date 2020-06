Wirecard : les fonds spéculatifs se sont régalés

(Boursier.com) — Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce célèbre proverbe vaut aussi dans les salles de marché. Pendant que Wirecard s'écroulait en bourse sur fond d'énorme scandale financier, plusieurs hedge-funds ont empoché des centaines de millions d'euros en pariant sur la chute du titre. Selon les calculs de 'Reuters', Coatue Management et neuf autres fonds spéculatifs ont probablement gagné plus de 1,5 milliard d'euros en une petite semaine. Il faut dire que l'action Wirecard a fondu de 104,5 (le 17 juin) à 1,8 euro actuellement.

Coatue Management, le fonds spéculatif ayant la plus importante position courte, aurait réalisé à lui seul un profit de 271 ME. Selon le 'Financial Times', les fonds britanniques TCI et Marshall Wace auraient également engrangé plus de 100 ME de profits sur ce dossier.

Les dix hedge-funds avaient chacun une position courte supérieure à 0,5% des actions en circulation. Compte tenu des règlements boursiers, leurs positions ont ainsi dû être rendues publiques. Mais il est probable qu'un nombre bien plus important de vendeurs à découvert aient parié contre Wirecard. Et ce, même si selon IHS Markit, le titre est devenu le plus cher à 'shorter' en Europe.