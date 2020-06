Wirecard : faillite en vue, le titre plonge de 71% !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fin de partie pour Wirecard ? L'un des plus grands scandales de l'histoire financière récente pourrait prendre fin avec la faillite de la fintech allemande. Le management du spécialiste des opérations de paiement a déposé une demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité pour Wirecard AG auprès du tribunal d'instance compétent de Munich en raison de l'insolvabilité imminente et du surendettement de la firme. Le Conseil examine actuellement si des demandes d'insolvabilité doivent être déposées pour les filiales du groupe.

Par cette mesure, Wirecard souhaite protéger les intérêts de toutes les parties concernées par l'entreprise, y compris les créanciers, les clients et les employés. L'entreprise continuera à rechercher d'éventuelles possibilités de réorganisation en coordination avec l'administrateur provisoire qui sera nommé par le tribunal. Wirecard Bank AG ne fait pas partie de la procédure. La BaFin, l'Autorité fédérale de supervision financière, a déjà désigné un représentant spécial pour Wirecard Bank, précise le groupe.

Suspendu jeudi matin avant cette annonce, le titre s'est effondré de 71% à 3,53 euros en clôture à Francfort. Rappelons qu'il cotait encore 104 euros le 17 juin... En quelques jours, Wirecard a annoncé un nouveau report de la publication de ses comptes annuels, la découverte d'un trou de 1,9 milliard d'euros, somme dont on ne sait toujours pas si elle a vraiment existé, la démission de son patron Markus Braun ainsi que l'arrestation de ce dernier, soupçonné d'avoir gonflé le bilan du groupe afin de le rendre plus attractif aux yeux des investisseurs et des clients.