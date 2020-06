Wirecard : carnage boursier

(Boursier.com) — La saga Wirecard se poursuit. Le titre du groupe allemand de services financiers s'effondre de 40% à Francfort (il a perdu jusqu'à 66% en matinée) après avoir repoussé pour la quatrième fois la publication de ses résultats financiers annuels.

Wirecard indique ne pas être en mesure de présenter des comptes consolidés et certifiés d'ici vendredi et affirme que des incertitudes demeurent sur certains soldes de trésorerie représentant un montant de 1,9 milliard d'euros, soit le quart du bilan consolidé. Selon Wirecard, certains éléments donnent à penser que ces soldes sont "faux" et ont été transmis "afin de tromper le cabinet d'audit".

"Il n'est pas clair actuellement si des transactions frauduleuses au détriment de Wirecard AG ont eu lieu", a déclaré Markus Braun, le directeur général de Wirecard. Si Wirecard ne parvient pas à publier des comptes certifiés et consolidés d'ici vendredi, environ deux milliards d'euros de prêts deviendront exigibles.

La firme est fragilisée depuis de longs mois par une série d'accusations de fraude comptable.