(Boursier.com) — Wirecard aurait tenté de fusionner avec la Deutsche Bank. Selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg' et un document de McKinsey, la fintech aurait approché l'an passé la première banque allemande afin d'étudier une éventuelle fusion. Le projet, dont le nom de code était Panther, a fait l'objet de discussions entre les dirigeants de Wirecard à la fin de l'année dernière. Les membres du management de Wirecard auraient également contacté leurs homologues de la Deutsche Bank mais la banque aurait rapidement mis fin aux discussions préliminaires.

Un projet d'analyse de faisabilité de 40 pages préparé par des consultants de McKinsey, daté du 15 novembre 2019, avait conclu sur le fait que "la proposition de valeur des entités combinées remodèlerait fondamentalement l'écosystème", libérant 6 milliards d'euros de bénéfices supplémentaires par an d'ici 2025 en combinant une banque et une société technologique. Le document n'identifie ni Wirecard ni Deutsche Bank. Mais il a été commandé par le spécialiste de paiements, et certaines informations contextuelles pointent vers la Deutsche Bank, souligne l'agence.

A l'époque, Wirecard, pourtant beaucoup plus petit que la DB, pesait plus lourd que la banque en Bourse. Les choses ont désormais bien changé alors que le 'scandale' Wirecard bat son plein outre-Rhin. La fintech a perdu plus de 80% de sa valeur au cours des trois derniers jours et affiche une valorisation d'environ 1,7 MdE contre plus de 17 MdsE pour le leader financier allemand.