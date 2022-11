Wipro Limited lance une offre de conseil stratégique en cybersécurité en Europe

(Boursier.com) — Wipro Limited, société de conseil et de services technologiques de premier plan, annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de conseil stratégique en cybersécurité en Europe. Cette annonce fait suite à une série d'acquisitions dans le domaine du conseil - Edgile, Capco et Ampion - et s'inscrit dans la vision de l'entreprise de créer une offre mondiale de conseil en cybersécurité pour aider ses clients à rester en tête d'un environnement dynamique de menaces et de réglementations.

"L'escalade des cybermenaces, aggravée par l'évolution rapide de l'environnement réglementaire, crée de tout nouveaux défis pour les entreprises à travers l'Europe", a déclaré Tony Buffomante, Senior Vice President & Global Head of Cybersecurity and Risk Services (CRS) chez Wipro Limited. "Notre grande expérience en matière de cybersécurité, notre réseau mondial de cybersécuristes, combinés à nos capacités de conseil étendues, aideront les clients à garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes et à s'adapter à un environnement réglementaire changeant avec rapidité et agilité. Nous sommes ravis de proposer cette offre aux clients de ce marché à ce moment critique."

La nouvelle mission de conseil, proposée par Wipro CRS Europe, s'ajoutera aux services de cybersécurité existants de Wipro et permettra aux clients d'exploiter l'ensemble des capacités de Wipro, de la stratégie à la mise en oeuvre en passant par les services gérés.

Dans le cadre de cette nouvelle offre, les consultants de Wipro situés en Europe travailleront avec les clients pour élaborer des stratégies et des solutions sur mesure qui répondent aux défis uniques de ce marché. En s'appuyant sur le vaste réseau mondial de Wipro, qui compte plus de 9.000 cybersécuristes, Wipro CRS Europe aidera les clients à améliorer l'échelle et la rapidité des mises en oeuvre...