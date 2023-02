Wipro est sélectionnée comme membre du Dow Jones Sustainability World Index pour la 13e année consécutive

(Boursier.com) — Wipro Limited, une société de services et de conseil en technologie de premier plan, a annoncé avoir été sélectionnée comme membre du Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) - 2022 pour la treizième année consécutive. Cette performance est unique dans le secteur des services IT.

Cette année, un nombre record de 3.519 entreprises ont été évaluées dans le monde entier. Parmi elles, 332 ont intégré l'indice DJSI (World) pour 2022-2023. Dans le secteur des services IT, 78 entreprises ont participé à l'échelle mondiale et dix d'entre elles ont été sélectionnées. Faisant également partie du DJSI (Marchés émergents), Wipro est l'une des deux seules entreprises sélectionnées dans le secteur.

Lancé en 1999, le S&P DJSI (World) est considéré comme une norme mondiale récompensant les performances des entreprises en matière de développement durable. Il est composé des 10 % d'entreprises les plus performantes d'une industrie ou d'un secteur en fonction des résultats que celles-ci ont obtenus sur une gamme complète de plus de 600 paramètres économiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Commentant cette évolution, Thierry Delaporte, PDG et Directeur Général de Wipro Limited, a déclaré : "Nous sommes fiers de voir l'engagement de Wipro en faveur du développement durable reconnu par l'indice de durabilité S&P Dow Jones pour la treizième année consécutive, un record pour le secteur. Nous avons intégré la gestion de l'environnement, du lieu de travail et de la communauté dans nos objectifs annuels, ainsi que dans nos actions et décisions au quotidien. Cette approche est d'autant plus essentielle selon nous que nous entrons dans une ère où les ressources sont de plus en plus limitées et où le réchauffement climatique prend de l'ampleur. Wipro maintient son engagement à réduire au maximum son impact global sur la planète."