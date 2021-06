Winfarm veut s'offrir le Néerlandais BTN de Haas

(Boursier.com) — Winfarm , no1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce que le groupe est entré en négociation exclusive et a signé une lettre d'intention non engageante en vue d'une possible acquisition de 100% du capital de la société néerlandaise BTN de Haas BV.

Fondé en 1925 et basée à Groningen dans le nord des Pays-Bas, BTN de Haas propose aux éleveurs et agriculteurs néerlandais des produits et du matériel pour le bétail et l'élevage, des produits d'agrofourniture comme des clôtures, des outils, des pièces d'entretien et d'usure ainsi que des équipements divers à partir de son magasin-entrepôt central et surtout en vente à distance par internet. L'entreprise bénéficie d'un large catalogue de 8.000 références, adressant plus de 150.000 clients, professionnels du monde agricole et particuliers. Elle a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 10,8 millions d'euros. Elle a enregistré un Ebitda de 829 kE, représentant une marge Ebitda de 7,7%.

BTN de Haas BV est une entreprise dynamique en ligne avec les critères définis dans le cadre de la stratégie de croissance externe de Winfarm : un ancrage régional fort dans un pays de l'Europe du Nord ; un portefeuille produits s'intégrant à l'offre Winfarm et à son positionnement stratégique ; une croissance historique de l'activité dynamique ; un niveau de rentabilité très satisfaisant avec des niveaux de marge brute et d'Ebitda légèrement supérieurs à ceux de Winfarm.

Pour réussir l'intégration de BTN de Haas qui compte moins d'une trentaine de collaborateurs, Winfarm s'appuiera sur son expérience réussie en Belgique, dont les ventes d'agrofournitures ont progressé de +27% en 2020. Les élevages bovins hollandais constituent une zone coeur de cible et une source potentielle d'innovations importantes pour transposer certaines pratiques en France. Le groupe capitalisera sur la proximité culturelle et linguistique des Pays-Bas avec les Flandres pour démultiplier la conquête commerciale de son activité Agrofourniture vers l'Europe du nord.

L'acquisition serait financée en numéraire sur fonds propres.

Si les négociations aboutissent, la réalisation de l'opération devrait intervenir au troisième trimestre 2021 une fois les due diligences effectuées et les conditions suspensives usuelles levées.

Winfarm, qui s'est récemment introduite en bourse de Paris, est sur un cours de 34,5 euros, proche d'un niveau de sa mise sur le marché.