Winfarm : "une excellente visibilité"

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel consolidé de WINFARM s'élève à 61,5 ME en croissance de +18% par rapport au 1er semestre 2021 (+7% à périmètre constant). L'activité Agrofourniture (90% du chiffre d'affaires semestriel), commercialisé sous la marque Vital Concept, enregistre un chiffre d'affaires de 55,2 ME, en hausse de +19% par rapport au 1er semestre 2021. Elle bénéficie de l'intégration de la contribution de BTN de Haas (consolidée depuis juillet 2021) à hauteur de 6,3 ME.

A périmètre identique, le chiffre d'affaires est en progression organique de +7%. L'évolution favorable des ventes au cours de la période intègre les revalorisations tarifaires enregistrées par le groupe pour faire face à la hausse des tarifs d'achats ainsi que le maintien de la bonne dynamique commerciale.

Au sein de ce pôle, la famille Nutrition à marque Vital Concept est en progression de plus de 15% sur le 1er semestre et concourt à la croissance globale du pôle à hauteur de 67%. La période actuelle de sècheresse incitera vraisemblablement les agriculteurs à complémenter l'alimentation du bétail au cours des prochains mois favorisant les perspectives au cours des mois à venir.

Les marchés de diversification du cheval et du paysage sont toujours très bien orientés avec une progression respective de leurs ventes de +17% et +22%.

L'activité Agronutrition (9% du chiffre d'affaires semestriel), commercialisé sous la marque Alphatech, affiche un chiffre d'affaires de 5,5 ME, en forte progression de +14%. Le déploiement d'un plan de conquête commercial offensif porté par un renforcement des moyens commerciaux et des équipes a commencé à porter ses fruits avec notamment une hausse sensible des ventes sur le Moyen-Orient notamment, zone prioritaire pour le développement du Groupe.

EXCELLENTE VISIBILITE POUR 2022

En dépit d'un début d'année caractérisé par les tensions sur le coût des matières premières affectant l'ensemble de la filière agricole, le Groupe a démontré sa capacité à répercuter efficacement les hausses de tarif d'achats enregistrées au cours de la période tout en conservant son portefeuille de clients. Ces évolutions favorables et une dynamique commerciale toujours bien orientée lui offrent une bonne visibilité sur les performances à venir s'appuyant sur une première moitié de l'année réussie ainsi qu'un bon début de 3ème trimestre.

Sur ses relais de croissance, WINFARM devrait de plus bénéficier au second semestre de l'acquisition des sociétés du Groupe Kabelis intégré dans le périmètre de consolidation au 1er août 2022.

Pour rappel, en intégrant Kabelis, l'activité Paysage et Espaces Verts au sein de WINFARM du Groupe devrait représenter en année pleine un chiffre d'affaires de près de 21 ME. Cette acquisition structurante donne naissance à un champion français sur l'un des marchés les plus porteurs, lui permettant de devenir le principal acteur en Bretagne, Normandie et Pays-de-Loire.

Sur l'activité Agronutrition, les efforts engagés devraient être poursuivis au cours du 2nd semestre. Pour rappel, l'ambition du Groupe sur cette activité est de creuser l'écart avec la concurrence en valorisant la qualité de ses produits auprès d'une clientèle exigeante à la recherche de solutions de qualité.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2022, le 6 octobre 2022 post clôture de bourse.