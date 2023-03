Winfarm : sous pression après les annonces

(Boursier.com) — Winfarm recule de 7,6% ce vendredi à 20,60 euros, alors que le groupe a enregistré un niveau d'activité en forte hausse. Le chiffre d'affaires ressort à 130,9 ME, contre 108,1 ME matérialisant une croissance soutenue de +21%, dont +10% en organique. L'EBITDA s'inscrit en baisse limitée à 4,5 ME contre 4,9 ME en 2021. Après comptabilisation des dotations aux amortissements liées aux travaux de renforcement des infrastructures du groupe, le résultat d'exploitation s'élève à 1,1 ME contre 2,2 ME en 2021.

Le résultat net part du groupe ressort à 0,6 ME contre 1,4 ME en 2021. Au 31 décembre 2022, la société affichait des capitaux propres de 23,9 ME pour un endettement financier de 32,2 ME.

"Cette publication est en ligne avec nos attentes alors que 2022 s'annonçait déjà comme une année de transition" commente Portzamparc qui continue de penser que les objectifs 2025 de Winfarm sont tenables (200 ME de CA dont M&A à venir et 6,5% d'EBITDA), de quoi anticiper une belle amélioration des marges dès 2023. Verdict : "Nous maintenons donc nos scénarios et confirmons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif de cours à 24,2 euros".