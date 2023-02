Winfarm renforce ses équipes

(Boursier.com) — L 'entreprise bretonne Winfarm, premier acteur français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et solutions au monde agricole et à l'élevage, annonce la nomination de deux nouveaux experts en vue de renforcer son rayonnement, d'ancrer son positionnement dans un écosystème agricole en transformation, et de faire croître la notoriété du Groupe.

Fanny Adam est ainsi nommée en qualité de Responsable Communication Institutionnelle et Relations Publiques. Christèle Dioré est nommée en qualité de Responsable Qualité et Développement Durable.

"Je suis très heureux d'accueillir Fanny et Christèle au sein de nos équipes. Leurs expertises et multiples expériences seront de précieux atouts pour accompagner et valoriser notre trajectoire de croissance au cours des prochains mois. Ces arrivées viennent renforcer la structure de nos équipes pour nous permettre de déployer notre stratégie ambitieuse de croissance et accompagner la mise en oeuvre de notre plan stratégique", commente Patrice Etienne, Président-directeur général et fondateur de Winfarm.