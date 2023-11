Winfarm : le vent tourne ?

(Boursier.com) — Winfarm grimpe de 2,5% ce vendredi à 5 euros. Après une forte baisse des prix enregistrée depuis le début de l'année, notamment sur certains marchés comme la nutrition ou l'hygiène, les prix de vente se sont normalisés au cours du 3ème trimestre 2023, permettant à la société d'afficher un chiffre d'affaires consolidé de 35 ME, en croissance de +3% par rapport au 3ème trimestre 2022 et stable à périmètre constant.

Au 30 septembre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 106,3 ME, en croissance de +11,5% par rapport au 30 septembre 2022. A périmètre constant les ventes sont stables, matérialisant la conquête de nouvelles parts de marché, malgré l'effet prix défavorable qui ressort autour de 20%.

Les mesures de discipline financière menées sur la 1ère partie de l'exercice conjuguée à l'orientation plus favorable du marché sur les derniers mois de l'année devraient permettre au groupe d'afficher une marge d'EBITDA significativement supérieure au 2ème semestre par rapport au 1er semestre 2023.

Confiance réaffirmée

A plus long terme, Winfarm a réaffirmé sa confiance d'atteindre à l'horizon 2025 un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 ME et une marge EBITDA d'environ 6,5%.

"Cette publication, bien qu'honorable, nous amène à abaisser nos prévisions d'atterrissage FY 2023" commente Portzamparc qui anticipe désormais un CA FY2023 de 142,7 ME (+9,1%, -0,9% organique vs. 151,4 ME +15,7% précédemment)... "Nous réitérons cependant notre recommandation 'Acheter', alors que Winfarm devrait pouvoir renouer avec des niveaux de croissance organique supérieurs sur FY 2024 grâce à des gains importants de parts de marché sur Vital Concept (Agrofourniture Agri notamment) et à la bonne dynamique affichée sur Kabélis et BTN. L'objectif de cours reste inchangé à 22 euros" conclut l'analyste.