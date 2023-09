Winfarm lance un nouveau concept

(Boursier.com) — Winfarm recule de 3,9% à 8,45 euros ce mardi, alors que le groupe a lancé 'Au Pré !', son concept de valorisation laitière à destination d'un réseau d'adhérents agriculteurs indépendants... Ce concept innovant avait déjà été évoqué à l'occasion de l'introduction en Bourse du groupe en 2020. Fortement créateur de valeur, cette nouvelle diversification de ses activités devrait être un moteur de croissance pour le Groupe. Son lancement en octobre 2023 concrétise plus de trois années de recherche, d'études et de tests au terme desquelles le groupe propose à un réseau d'agriculteurs adhérents un modèle économique clé en main pour transformer et commercialiser le lait.

Ce modèle a vocation à réunir des agriculteurs transformateurs autour d'un concept réunissant une unité industrielle de production, une gamme de produits laitiers des services supports de marketing et de livraison et une marque nationale.

L'unité de transformation, propriété de l'agriculteur, sera composée d'un bâtiment de 700 m2 au fonctionnement semi-automatisé opéré par 4 à 5 personnes et permettant de produire 30 tonnes de produits transformés par semaine. La gamme de produits laitiers comportera plus de 20 références allant du lait frais, au beurre, au yahourts enrichis en protéines, aux yahourts à boire et au lait à tartiner. Des services marketings et de livraison offriront au consommateur des promesses en termes de qualité et de naturalité. Mieux produire en évitant le gaspillage lors du process de production, mieux conditionner en limitant l'impact carbone des emballages en utilisant par exemple des emballages de PET recyclé encore peu utilisés pour des produits de cette gamme et mieux informer le consommateur grâce à un QR code sur chaque produit.

La marque nationale 'Au Pré !' bénéficiera d'un rayonnement territorial. Son ancrage local sera assuré par une distribution en circuit-court auprès des boulangeries-pâtisseries, de la restauration collective, de la restauration commerciale, des crèmeries, fromageries et autres points de vente spécialisés dans les 200 kms de l'exploitation.

Le cahier des charges de 'Au Pré !' permet de fédérer un réseau de producteurs laitiers qui entendent mieux valoriser les qualités nutritionnelles, la naturalité de leur produit et leur vision du métier auprès des consommateurs exigeants.

La société vise un objectif de 20 exploitations adhérentes dans un horizon de 10 ans...

Portzamparc laisse ses scenarii inchangés et cible un cours de 22 euros en restant à l'achat sur le dossier.