Winfarm lance son introduction en bourse sur le marché d'Euronext Growth à Paris

Winfarm lance son introduction en bourse sur le marché d'Euronext Growth à Paris









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Winfarm , no1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF).

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé, le 20 novembre 2020, le Prospectus sous le numéro 20-562, composé du Document d'enregistrement, approuvé le 8 octobre 2020 sous le numéro I.20-026, d'une Note d'Opération et d'un résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération).

Modalités de l'opération

-Augmentation de capital d'un montant d'environ 15,4 ME pouvant être porté à environ 20,4 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation ;

-Fourchette indicative de prix : entre 33 euros et 41 euros par action ;

Période de souscription : du 23 novembre 2020 au 3 décembre 2020 inclus pour l'offre à prix ouvert (à 17h aux guichets et à 20h par Internet) et jusqu'au 4 décembre 2020 à 12h00 pour le placement global ;

-Eligible aux PEA et PEA-PME et qualification Bpifrance Entreprise Innovante ;

Patrice Etienne, Président-Directeur général et fondateur de Winfarm, commente le projet d'introduction en Bourse : "Nous capitalisons sur plus de 30 ans d'expérience qui nous ont permis d'être incontournable en France en devenant le premier acteur français de la vente à distance pour les éleveurs et le monde agricole. Cette réussite s'est bâtie grâce une trajectoire de croissance historique et avec une rentabilité solide. Cette année, encore, nous visons une progression de notre chiffre d'affaires de 12%, une performance remarquable compte tenu de la crise sanitaire et de ses impacts économiques. Aujourd'hui, notre projet d'introduction en bourse s'inscrit dans un moment charnière de l'histoire du Groupe avec l'ambition de doubler de taille à l'horizon 2025 pour atteindre un chiffre d'affaires de 200 ME contre 97 ME attendus en 2020. Pour y parvenir nous comptons renforcer nos positions, notamment à l'international qui offre un potentiel d'accélération considérable. J'espère que nous pourrons compter sur l'engagement de nombreux actionnaires professionnels et particuliers pour nous accompagner dans ce projet qui doit nous permettre de devenir l'un des premiers acteurs en Europe de l'amont de la filière agricole."