Winfarm : forte hausse de l'activité au 1er trimestre 2023

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, Winfarm enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 38,2 millions d'euros, en croissance de +24% par rapport au 1er trimestre 2022 (+6% à périmètre constant). Cette performance du groupe breton de Loudéac est d'autant plus notable qu'elle est enregistrée après une forte hausse de l'activité déjà enregistrée au 1er trimestre 2022, de +20%, dont 9% à périmètre constant.

Perspectives

En 2023, Winfarm anticipe une poursuite de sa croissance, intégrant un retour progressif à des prix plus normatifs. Dans le prolongement de l'exercice 2022, le groupe restera mobilisé pour maintenir une stricte discipline financière afin de limiter poids de certaines charges opérationnelles (comme les carburants) en vue d'améliorer ses niveaux de marges.

Après le succès de l'acquisition de BTN de Haas en 2021 et celle des sociétés du Groupe Kabelis en 2022, Winfarm continue d'étudier les opportunités de croissance externe, notamment à l'international, avec l'objectif de renforcer ses positions et de s'imposer à l'échelle européenne.

A plus long terme, le groupe réaffirme son ambition d'atteindre, à l'horizon 2025, un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 ME, et une marge Ebitda d'environ 6,5%.