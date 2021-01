Winfarm : exercice de l'option de surallocation à hauteur de 90% dans le cadre de son introduction

Winfarm : exercice de l'option de surallocation à hauteur de 90% dans le cadre de son introduction









(Boursier.com) — Winfarm , no1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce que dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris, CIC MARKET SOLUTIONS, agissant en qualité d'agent stabilisateur a exercé l'option de surallocation à hauteur de 2,2 ME donnant lieu à l'émission de 64.392 actions nouvelles supplémentaires (sur un maximum de 71.875) au prix de l'offre, soit 35 euros par action.

En conséquence, le nombre total d'actions WINFARM émises dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 543 559 actions nouvelles, soit 27,2% du capital de la société, portant ainsi la taille de l'émission à 19 ME. Le capital social de WINFARM est donc désormais composé de 2.001.695 actions.

Les fonds levés supplémentaires issus de l'exercice de l'option de surallocation dotent Winfarm de moyens renforcés pour poursuivre son objectif de croissance externe ciblée dans des marchés de diversification comme le Paysage/ Espaces Verts et à l'international, notamment vers l'Europe du Nord (Pays-Bas, Allemagne...) afin d'acquérir une position forte au sein du marché européen de l'agriculture. WINFARM remercie tous les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et ses partenaires qui ont participé au succès de son introduction en bourse qui s'est réalisée dans un environnement difficile marqué par le confinement et les mesures sanitaires liées au Covid-19.

Conformément à l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016 concernant les conditions applicables aux programmes de rachat d'actions et aux mesures de stabilisation, CIC MARKET SOLUTIONS, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique qu'il a réalisé des opérations de stabilisation sur les actions WINFARM comme suit : La stabilisation a débuté le 9 décembre 2020 et s'est achevée le 8 janvier 2021. La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 30 décembre 2020.