Winfarm : en négociation exclusive pour acquérir 70% du capital de Kabelis et Kabelis Matériaux

(Boursier.com) — Winfarm est entré en négociation exclusive afin d'acquérir auprès du principal actionnaire 70% du capital des sociétés Kabelis et Kabelis Matériaux, qui figurent au premier rang des acteurs français du marché du paysage et de l'aménagement des espaces verts

L'acquisition, financée intégralement en numéraire, sera effective dans quelques semaines, après finalisation des diligences et la levée des conditions suspensives usuelles. Le contrat prévoit une option permettant l'acquisition du solde de la participation minoritaire de 30% de Kabelis détenue par Yves Coeffec, Directeur général qui s'engage à rester dans le nouvel ensemble durant 2 ans.

La société Kabelis Matériaux est spécialisée dans la fourniture de clôtures et de bois pour les terrasses et de pavage et complète idéalement la proposition de valeur du Groupe.

Les sociétés Kabelis et Kabelis Matériaux bénéficient de l'expertise de 36 collaborateurs. Elles ont dégagé un chiffre d'affaires de 13,7 ME au cours de l'exercice 2021 correspondant à un Ebitda de 0,8 ME.

Avec ces acquisitions, WINFARM renforce son activité sur le marché du paysage, l'un des deux relais de diversification du Groupe. Cette activité, au coeur de sa stratégie de développement, a porté l'accélération de sa croissance depuis son Introduction en Bourse en 2020. Après la finalisation de l'opération, cette activité représenterait en année pleine un chiffre d'affaires de près de 21 ME, donnant naissance à un champion français sur ce marché et le principal acteur en Bretagne, Normandie et Pays-de-Loire.