Winfarm : en confiance pour la poursuite de sa croissance au 4e trimestre

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de la société bretonne Winfarm enregistre une hausse de +19% à 95,4 millions d'euros, représentant une croissance organique, hors intégration des sociétés du groupe Kabelis, acquises en juillet 2022, de +9%. Ce niveau d'activité atteint au 30 septembre 2022 représente 88% du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'année 2021, confirmant l'orientation favorable de la dynamique commerciale au 3ème trimestre, après une première moitié d'année réussie.

Le chiffre d'affaires consolidé du 3e trimestre 2022 s'élève à 33,9 ME, en progression de +20% par rapport au 3e trimestre 2021. En organique, la performance reste très soutenue avec une croissance de +13%. Winfarm a bénéficié sur le trimestre d'une forte dynamique de l'ensemble de ses activités qui affichent toutes des progressions à deux chiffres sur la période.

"La performance est à nouveau au rendez-vous au 3e trimestre. La qualité des solutions que nous apportons aux agriculteurs est un atout clé de la résilience de notre modèle. Aujourd'hui, l'étendue de nos gammes et leur disponibilité dans un contexte où la plupart des autres acteurs ont été confrontés à des pénuries constituent des éléments déterminants pour structurer une relation durable avec nos clients", commente Patrice Etienne, Président Directeur général et fondateur de Winfarm.

Perspectives

Fort de 9 premiers mois de l'année qui ont démontré sa capacité, dans un contexte exigeant, à poursuivre une croissance soutenue de son activité, en offrant à ses clients des solutions qui apportent performance opérationnelle et compétitivité, Winfarm est confiant dans la poursuite de la croissance au 4ème trimestre 2022

A plus long terme, le groupe réitère ses objectifs qui visent à l'horizon 2025 à atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 ME et une marge Ebitda d'environ 6,5%. Cette accélération de croissance se réaliserait pour moitié par croissance organique et pour moitié par croissance externe.