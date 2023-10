Winfarm : du vent dans les voiles

(Boursier.com) — Winfarm perd 1% à 7,70 euros ce vendredi, alors qu'au 1er semestre 2023, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 71,4 ME, en croissance de +16,1% par rapport au 1er semestre 2022 et stable à périmètre constant.

L'EBITDA au 30 juin 2023 ressort à 1,6 ME contre 2,5 ME à fin juin 2022 pénalisé par la hausse des charges externes et des salaires.

Au regard de cette situation, le taux d'EBITDA représente 2,3% du chiffre d'affaires semestriel en 2023 contre 4,1% sur les 6 premiers mois de l'exercice 2022. Le résultat net part du groupe s'élève à -0,7 ME, contre 0,6 ME à l'issue du 1er semestre 2022.

Niveau normatif

Au 30 juin 2023, la trésorerie était de 121 KE, contre 14,1 ME au 31 décembre 2022. Cette évolution ponctuelle s'explique par les investissements liés aux travaux de renforcement des infrastructures ainsi que par le remboursement d'une partie de sa dette financière qui arrivait à échéance. Au 31 décembre 2023, la trésorerie devrait retrouver un niveau normatif à environ 10 ME, proche des niveaux de 2022, bénéficiant des nouveaux financements déjà obtenus auprès des partenaires bancaires pour 3,6 ME, et des discussions en cours avec le pool bancaire pour le refinancement des investissements précédemment mentionnés.

L'EBITDA du 2nd semestre 2023 devrait ressortir en progression par rapport au 1er semestre 2023... "Si la situation n'est pas idéale, les chiffres sont en lignes avec nos dernières prévisions et nos scénarios d'atterrissage annuel restent inchangés" commente Portzamparc qui confirme donc sa recommandation à 'Acheter', alors que le titre s'affiche en très net repli sur un mois...