Winfarm : confirme sa confiance dans un contexte de vigilance accrue

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Winfarm s'élève à 61,5 ME en croissance de +18% par rapport au 1er semestre 2021 (+7% à périmètre constant), porté par l'ensemble des marchés du Groupe. En particulier, l'activité Agrofourniture (90% du chiffre d'affaires semestriel), commercialisée sous la marque Vital Concept, enregistre un chiffre d'affaires de 55,2 ME, en hausse de +19% par rapport au 1er semestre 2021.

La marge brute du groupe a progressé de +19% à 20,4 ME, représentant 33,2% du chiffre d'affaires de du 1er semestre (32,9% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2021).

La hausse de l'activité combinée au bon encadrement des charges sur la période se traduisent par une hausse de +13% l'Ebitda qui s'élève à 2,5 ME, représentant une marge Ebitda de 4,1% du chiffre d'affaires quasiment stable par rapport au 1er semestre 2021.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation s'élève à 0,9 ME (1 ME au 1er semestre 2021).

Le résultat net part du groupe s'établit à 0,6 ME (0,7 ME au 1er semestre 2021).

Au 30 juin 2022, la société affiche des capitaux propres de 23,1 ME (22,7 ME au 31 décembre 2021) pour un endettement financier de 29,6 ME (intégrant les dettes envers les établissements de crédit, les dettes financières sur locations financières, les concours bancaires courants et les apports en comptes courants actionnaires). La trésorerie s'établit à 14,1 ME (12,2 ME au 31 décembre 2021).

Perspectives 2022

En dépit d'un début d'année caractérisé par les tensions sur le coût des matières premières affectant l'ensemble de la filière agricole, le Groupe a démontré sa capacité à répercuter efficacement les hausses de tarif d'achats enregistrées au cours de la période tout en conservant son portefeuille de clients. Ces évolutions favorables et une dynamique commerciale toujours bien orientée lui offrent une bonne visibilité sur les performances à venir s'appuyant sur une première moitié de l'année réussie ainsi qu'un bon début de 3e trimestre.

A plus long terme, le Groupe réitère ses objectifs qui visent à l'horizon 2025 à atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 ME et une marge Ebitda d'environ 6,5%. Cette accélération de croissance se réaliserait pour moitié par croissance organique et pour moitié par croissance externe.