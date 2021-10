Winfarm : confiant dans la poursuite de la dynamique commerciale au 2e semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires de Winfarm progresse à 51,99 millions d'euros (49,4 ME au 1er semestre 2020). La marge brute du Groupe a progressé plus rapidement que la croissance de l'activité. En hausse de +8% à 17,1 ME, elle représente désormais 32,8% du chiffre d'affaires (32,1% au 1er semestre 2020). Dans un contexte de hausse généralisée des matières premières, cette maîtrise de la marge brute illustre la capacité du Groupe à répercuter efficacement les hausses de tarif d'achats.

Au total, l'Ebitda consolidé s'élève à 2,2 ME (1,01 ME au 1er semestre 2020), représentant une marge d'Ebitda de 4,3% du chiffre d'affaires contre 2,1% au S1 2020. En réintégrant les dépenses de sponsoring et de droits à l'image, le taux d'Ebitda ajusté aurait été de 4,5% (5,1% au 1er semestre 2020).

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions pour un montant de 1,3 ME, le résultat d'exploitation s'élève à 1 ME (0,1 ME au 1er semestre 2020).

Le résultat net part du groupe s'établit à 0,7 ME (0,1 ME au 1er semestre 2020).

Au 30 juin 2021, la société affiche des capitaux propres de 22,9 ME pour un endettement financier de 18,6 ME, en diminution de 5,5 ME par rapport au 1er semestre 2020. La trésorerie s'établit à 16,2 ME intégrant le produit de l'exercice de l'option de surallocation lié à la levée de fonds réalisée en décembre 2020 dans le cadre de l'introduction en bourse de la société.

Perspectives 2021

Au second semestre 2021, le Groupe est confiant dans le maintien d'une dynamique commerciale soutenue. Winfarm bénéficiera notamment de l'acquisition de BTN Haas réalisée en juillet dernier, une nouvelle étape importante dans sa stratégie de conquête européenne, en s'imposant comme un acteur majeur aux Pays-Bas, l'un des marchés incontournables dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage en Europe et permettre de s'imposer comme un acteur incontournable à l'international.

Les prochains objectifs seront prioritairement consacrés au succès de l'intégration avec l'ambition d'étendre le périmètre de BTN de Haas au marché de l'agronutrition, offrant un potentiel de développement important. Le Groupe capitalisera également sur le renforcement de la structure managériale d'Alphatech qui aura pour mission de démultiplier la notoriété de la marque Alphatech et d'accélérer ses ventes dès que la situation sanitaire se sera stabilisée. Sur les marchés de l'Agrofourniture, l'élargissement de la base clients à de nouveaux segments de marché comme les céréaliers, le développement du canal web avec le déploiement d'un algorithme de recommandations d'achats et la concrétisation de nouveaux partenariats seront autant de leviers pour le groupe. Le Groupe bénéficiera également du fort potentiel des marchés du cheval et du paysage, relais de croissance offrant de solides opportunités tant de croissance organique que de croissance externe sur des marchés encore très fragmentés.

Winfarm est confiant dans une poursuite, au 2e semestre 2021, d'une bonne dynamique commerciale. La hausse des matières premières pourrait toutefois légèrement pondérer l'excellente tenue des marges.

Ainsi pour 2021, le Groupe anticipe une croissance dans la poursuite de celle enregistrée sur la première partie de l'exercice. Cette progression de l'activité devrait s'accompagner d'une amélioration de l'Ebitda.

A plus long terme, le Groupe réitère ses objectifs qui visent à l'horizon 2025 à atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 ME et une marge Ebitda d'environ 6,5%. Cette accélération de croissance se réaliserait pour moitié par croissance organique et pour moitié par croissance externe.