Winfarm : Chiffre d'affaires du 1er semestre en croissance de 16,2%

(Boursier.com) — Winfarm , premier groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage, annonce ce jour la publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2023.

Au 1er semestre 2023, WINFARM enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 71,5 ME, en croissance de +16,2% par rapport au 1er semestre 2022 et stable à périmètre constant.

Sur la période, l'activité AgroFourniture (92% du chiffre d'affaires semestriel), commercialisée sous la marque Vital Concept, enregistre un chiffre d'affaires de 65,6 ME en croissance de +18,8% (+0,3% à périmètre constant).

Sur la période, l'activité bénéficie de la contribution des sociétés du groupe Kabelis, à hauteur de 10 ME, dont l'activité est consolidée au périmètre de Groupe depuis août 2022. Les performances de BTN de Haas, acquis aux Pays-Bas en juillet 2021, contribuent également significativement à l'activité de la période, reflétant à la fois la pertinence des acquisitions réalisées par WINFARM ces dernières années ainsi que la capacité du Groupe à réussir leur intégration.

La détente généralisée des prix de vente observée sur certains marchés (nutrition, hygiène) au cours des derniers mois pèse mécaniquement sur le chiffre d'affaires. Dans ce contexte, les ventes du Groupe restent stables traduisant une hausse du nombre de commandes et la conquête de nouvelles parts de marché. Fort d'un niveau de stocks constitué en lien avec sa politique d'achat raisonnable, WINFARM a su faire preuve de réactivité en adaptant ses prix catalogue pour rester compétitif auprès de ses clients, tout en veillant à préserver ses marges opérationnelles.

Le chiffre d'affaires de l'activité AgroProduction (7% du chiffre d'affaires semestriel), commercialisée sous la marque Alphatech, s'élève à 4,8 ME, en baisse de 12,6%. Après une forte hausse des ventes enregistrée en 2022 notamment liée à la relance des ventes à destination à l'export (30% des ventes de l'activité), l'activité a été freinée au cours du 1er semestre 2023 par les difficultés de certains pays (Pakistan, Bangladesh et Egypte), à disposer de devises euros limitant ainsi leur capacité à passer leurs commandes. La situation est à présent normalisée et les prises de commandes réactivées.

Sur le trimestre en cours, la société pourra également compter sur la hausse de son niveau de production favorisée par la mise en service depuis avril 2023 de sa nouvelle ligne de production. Cette extension de l'usine déjà en place, actuellement en phase de montée en puissance, devrait permettre au Groupe de renforcer sa compétitivité prix-volume sur des segments où il bénéficie déjà d'une forte notoriété.

Les "autres activités" réunissant l'AgroConseil (commercialisée sous la marque Agritech) et l'AgroInnovation (commercialisée par la ferme pilote de Bel-Orient), vitrine technologique et démonstration du savoir-faire du Groupe en matière de pratiques agricoles enregistrent une hausse de +40% de leurs ventes.

2023 : Cap sur la préservation des marges

Anticipant au cours des prochains mois, une poursuite de la baisse des prix de vente, WINFARM a défini une stratégie commerciale visant à préserver la dynamique de prises de commandes, ses marges opérationnelles et sa position de premier rang sur son marché. Cette stratégie s'articule autour de quatre axes clés :

Proposer des prix compétitifs sur ses produits d'appel (hygiène, semences et produits de récolte) ;

Augmenter le panier moyen en proposant des produits complémentaires, notamment en marque propre, plus fortement margés ;

Accroître le volume de commandes, notamment en développant une plus grande récurrence auprès de clients aujourd'hui occasionnels ;

Toujours mieux acheter en privilégiant ponctuellement la commercialisation de certaines références plus contributives.

Cette baisse des prix associée au poids toujours élevé de certaines charges devraient peser temporairement sur les marges du semestre. Dans ce contexte, afin de défendre ses niveaux de rentabilité, le Groupe continuera à faire preuve d'une stricte discipline financière.

Après le succès de l'acquisition de BTN de Haas en 2021 et de celle des sociétés du Groupe Kabelis en 2022, WINFARM continuera d'étudier les opportunités de croissance externe, notamment à l'international, avec l'objectif de renforcer ses positions et de s'imposer à l'échelle européenne.

Au-delà de l'ajustement ponctuel des prix et de son effet mécanique sur le chiffre d'affaires de la période, le Groupe réaffirme à plus long terme, son ambition d'atteindre à l'horizon 2025 un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 ME et une marge EBITDA d'environ 6,5%.

Pour réussir, WINFARM s'appuiera sur la force de son modèle caractérisé par des fondamentaux clés, créateurs de performance pour le Groupe :

Un modèle économique solide conjuguant activité historique installée et des relais de croissance à fort potentiel de croissance ;

Une profondeur de catalogue, en constant renouvellement grâce à une force d'innovation permanente ;

Des prix compétitifs et transparents pour les clients, des coûts optimisés ;

Une capacité d'acquisition et d'intégration démontrée ;

Un positionnement unique au coeur du monde agricole, générateur de compétitivité pour ses clients agriculteurs.

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2023, le 5 octobre 2023, après clôture de bourse.