Winfarm : chahuté après le point semestriel

(Boursier.com) — Winfarm chute de 6,5% à 13,65 euros au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires consolidé semestriel de 71,5 ME, en croissance de +16,2% sur un an (stable à périmètre constant). La détente généralisée des prix de vente observée sur certains marchés (nutrition, hygiène) au cours des derniers mois pèse mécaniquement sur le chiffre d'affaires. Dans ce contexte, les ventes du Groupe restent stables traduisant une hausse du nombre de commandes et la conquête de nouvelles parts de marché, souligne le management.

Anticipant au cours des prochains mois, une poursuite de la baisse des prix de vente, Winfarm a défini une stratégie commerciale visant à préserver la dynamique de prises de commandes, ses marges opérationnelles et sa position de premier rang sur son marché. Cette baisse des prix associée au poids toujours élevé de certaines charges devrait néanmoins peser temporairement sur les marges du semestre.

Au-delà de l'ajustement ponctuel des prix et de son effet mécanique sur le chiffre d'affaires de la période, le Groupe réaffirme à plus long terme, son ambition d'atteindre à l'horizon 2025 un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 ME et une marge EBITDA d'environ 6,5%.

Prenant acte de ces annonces, inférieures à ces attentes, Portzamparc ramène son objectif de 26 à 22 euros tout en restant à l''achat'.