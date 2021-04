Winfarm annonce l'entrée à son capital de l'investisseur américain Wasatch Global Investors

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Winfarm , no1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce aujourd'hui que Wasatch Global Investors, investisseur reconnu pour la qualité de sa gestion et son expertise des valeurs de croissance, a acquis 6% son capital.

Disposant de plus de 34 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Wasatch Global Investors, située à Salt Lake City (Utah), appartient à 100% à ses employés et pratique exclusivement une gestion active. Elle est reconnue pour ses performances et ses investissements dans les micros, petites et moyennes capitalisations.

Cette opération s'est réalisée au travers de l'acquisition hors marché de 120.000 actions WINFARM auprès de la société ANVIC, actionnaire principal et holding de la famille Etienne à un prix de 34,50 euros par action représentant un investissement total de 4,1 ME. A l'issue de l'opération, ANVIC reste l'actionnaire majoritaire de la société avec 66,9% du capital.

Cette transaction témoigne de l'attractivité de WINFARM à un moment où la société souhaite accélérer son développement stratégique notamment à l'international. L'entrée de ce nouvel actionnaire valide également la pertinence de son positionnement au sein d'un secteur en pleine mutation.

Patrice Etienne, PDG et fondateur de WINFARM s'exprime sur ce reclassement : "L'arrivée de ce nouvel actionnaire au capital de Winfarm est une excellente nouvelle pour le Groupe. Il permet d'élargir notre base actionnariale en accueillant un investisseur international qui bénéficie d'une forte notoriété tout en stabilisant à long terme l'actionnariat du Groupe".