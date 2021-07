Winfarm : acquisition définitive de la société néerlandaise BTN de Haas

(Boursier.com) — Winfarm , no1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce la réalisation définitive de l'acquisition de 100% du capital de la société néerlandaise BTN de Haas BV. Le nouvel ensemble réunit 292 collaborateurs pour un chiffre d'affaires proforma d'environ 110 ME.

Le Conseil d'Administration de Winfarm qui s'est tenu le 2 juillet 2021 a confirmé les termes et conditions de l'acquisition de la société néerlandaise BTN de Haas par Winfarm.

Patrice Etienne, Président-Directeur général et fondateur de Winfarm déclare : "Avec l'acquisition de BTN Haas, nous franchissons une nouvelle étape importante de notre stratégie de conquête européenne en nous imposant comme un acteur majeur aux Pays-Bas, l'un des marchés incontournables dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage en Europe. Fort d'un ancrage local solide, d'une belle image de marque auprès des professionnels et d'un portefeuille produit, BTN de Haas s'intègre parfaitement à notre offre, et renforce le Groupe pour lui permettre de s'imposer au niveau International."