Winfarm : 1,4 ME de bénéfices en 2021

(Boursier.com) — En 2021, Winfarm a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 108,1 millions d'euros, en croissance de +9,3% (+2,8% en croissance organique), intégrant BTN de Haas, acquis en juillet 2021, pour une contribution de 6,4 ME sur l'exercice.

La hausse de l'activité s'est traduite par la progression de la marge brute de +9%. Elle ressort à 36,1 ME et représente 33,5% du chiffre d'affaires 2021 (33,6% en 2020). Dans un contexte d'inflation généralisée des coûts des matières premières, cette performance illustre la capacité du Groupe à répercuter efficacement les hausses de tarif d'achats enregistrées sur la période.

L'Ebitda consolidé ressort en forte progression de +81% à 4,9 ME, représentant 4,5% des ventes de l'exercice 2021 contre 2,7% en 2020 (6% de marge d'Ebitda ajusté en 2020, si on intègre les dépenses de sponsoring et de droits à l'image à hauteur de 3,3 ME en 2020, dont le contrat s'est arrêté fin 2020).

Le résultat d'exploitation est multiplié par plus de 3 à 2,2 ME (0,7 ME en 2020).

Le résultat net part du groupe est multiplié par 2,8 à 1,4 ME (0,5 ME en 2020).

Structure financière renforcée

Au 31 décembre 2021, la société affiche des capitaux propres de 22,7 ME pour un endettement financier de 21,8 ME (intégrant les dettes envers les établissements de crédit, les dettes financières sur locations financières, les concours bancaires courants et les apports en comptes courants actionnaires), en diminution de 2,3 ME par rapport à 2020.

La trésorerie s'établit à 12,2 ME intégrant le produit de l'exercice de l'option de surallocation lié à la levée de fonds réalisée en décembre 2020 dans le cadre de l'introduction en bourse de la société.

Perspectives

Le début d'année 2022 se caractérise par une poursuite de la hausse du coût des matières premières ce qui incite Winfarm à la plus grande vigilance. En 2021, si Winfarm est parvenu à répercuter l'ensemble des hausses de tarif d'achats sur ses prix de ventes, une poursuite prolongée de ces hausses en 2022 pourrait pénaliser ponctuellement les marges du Groupe. Hors ces éléments conjoncturels, Winfarm réaffirme sa confiance dans l'atteinte d'une nouvelle année de croissance en 2022.

Pour y parvenir, Winfarm s'appuiera sur la relance de son activité d'Agronutrition, forte d'une nouvelle direction arrivée en 2021, et de la mise à disposition de nouveaux moyens commerciaux pour adresser 3 nouvelles régions à l'international : Asie du Sud Est, Latam et Moyen Orient.

Par ailleurs, Winfarm compte lancer au 1er semestre 2022, la construction d'une extension de l'usine de compléments alimentaires, pour un montant d'investissement total de 3,5 ME et qui contribuera à l'activité nutrition à compter du second semestre 2023.

A plus long terme, le Groupe réitère ainsi ses objectifs qui visent à atteindre à l'horizon 2025 un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 ME et une marge Ebitda d'environ 6,5%. Cette accélération de croissance se réaliserait pour moitié par croissance organique et pour moitié par croissance externe.