Williams-Sonoma : perspectives extrêmement prudentes

(Boursier.com) — Williams -Sonoma, le groupe américain de distribution de meubles, fournitures de cuisine et accessoires pour l'habitat, trébuche avant bourse à Wall Street, au lendemain d'une publication décevante. Le groupe prévient de l'incertitude macroéconomique et d'une demande peu consistante. Sur l'exercice, le groupe maintient tout de même sa guidance de ventes, tablant sur une croissance de 5% à 9%, tandis que la marge opérationnelle devrait rester comparable à celle de l'année précédente. Pour 2023 et 2024, le groupe ne confirme pas en revanche les anticipations antérieures. Williams envisageait auparavant d'atteindre des ventes de 10 milliards de dollars sur l'exercice 2024... Pour le troisième trimestre fiscal, période close, le groupe a dévoilé un bénéfice net de 252 millions de dollars soit 3,72$ par titre, contre 249 millions de dollars un an avant. Les revenus ont été de 2,19 milliards de dollars, contre 2,05 milliards pour la période correspondante, l'an dernier. Les ventes à comparable se sont appréciées de 8,1%. Le consensus était de 3,73$ de bpa pour 2,15 milliards de revenus selon FactSet.