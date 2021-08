Williams-Sonoma en grande forme

(Boursier.com) — Williams -Sonoma, le groupe américain de distribution de meubles et produits pour l'habitat, ainsi que de produits alimentaires et de consommation, a dépassé facilement les attentes sur le trimestre clos. Pour le deuxième trimestre, le bénéfice ajusté par action a représenté ainsi 3,24$, contre 2,55$ de consensus et 1,80$ un an avant. Les revenus sur ce trimestre clos en juillet ont été de 1,95 milliard de dollars, contre 1,49 milliard un an auparavant, et 8% de mieux que les prévisions d'analystes.