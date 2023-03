Williams-Sonoma dope son dividende après les résultats

(Boursier.com) — Williams -Sonoma, le groupe américain de distribution de meubles, fournitures de cuisine et accessoires pour l'habitat, pointe dans le vert en début de séance à Wall Street, alors que le groupe vient de battre le consensus de profit sur le trimestre clos et de relever son dividende. Le détaillant a annoncé un bénéfice du quatrième trimestre fiscal de 355 millions de dollars, 5,28 dollars par action, contre 403 millions de dollars un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 5,50$, contre un consensus FactSet de 5,46$. Les revenus ont corrigé de 2% à 2,45 milliards de dollars, en dessous du consensus FactSet qui était de 2,61 milliards. Les revenus de Pottery Barn ont augmenté de 5% à 967 millions, tandis que les revenus de Williams Sonoma ont chuté de 5,1% et les revenus de West Elm de 10,7%. Williams a augmenté son dividende trimestriel à 90 cents par action contre 78 cents, le nouveau dividende étant payable le 26 mai aux actionnaires inscrits le 21 avril. Le groupe a enfin annoncé un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars.