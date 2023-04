Whirlpool : résultats en forte baisse mais objectifs annuels confirmés

(Boursier.com) — Whirlpool gagnait du terrain hier soir à Wall Street après la publication de résultats en retrait mais supérieurs aux attentes de la place. Le concepteur américain d'appareils électroménagers a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bpa ajusté de 2,66$ contre 5,31$ un an plus tôt et 2,19$ de consensus, pour un chiffre d'affaires net en repli de 5% à 4,65 Mds$, sous l'effet de la faiblesse de la demande mondiale et d'un prix/mix défavorable des produits. L'Ebit ajusté a reculé de 46% à 251 M$, contre 231,4 M$ de consensus.

"Nos priorités opérationnelles et les mesures de réduction des coûts de 800 à 900 millions de dollars nous permettent de réaffirmer avec confiance nos prévisions pour l'ensemble de l'année", a déclaré Jim Peters, directeur financier de Whirlpool Corporation. "Avec 1,4 milliard de dollars de liquidités, nous continuons à disposer de la flexibilité nécessaire pour mettre en oeuvre une approche équilibrée d'allocation des capitaux, y compris le financement de l'innovation et de la croissance, tout en maintenant près de 70 ans de dividendes versés à nos actionnaires".

La firme continue à viser cette année un bénéfice courant par action diluée de 16$ à 18$ pour un chiffre d'affaires net d'environ 19,4 Mds$ (en baisse de 1 à 2%). Le free cash-flow est toujours attendu à environ 800 M$.