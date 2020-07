Whirlpool résiste à la crise

(Boursier.com) — Whirlpool, le concepteur américain d'appareils ménagers, a annoncé des comptes supérieurs aux attentes et dopé ses estimations de ventes sur l'année. Ce second trimestre 2020 'résilient' a été soutenu par une demande globalement plus forte que prévu sur le mois de juin. Le management observe par ailleurs de solides commandes et se montre optimiste pour les mois de juillet et août. Le bénéfice GAAP dilué par action s'est établi à 55 cents et le bpa ajusté à 2,15$. La performance en Amérique du Nord a été forte, avec une nette expansion de la marge. Les revenus ont reculé de 22% à 4,04 milliards de dollars. Le profit ajusté et les revenus ont très largement battu le consensus.