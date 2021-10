Whirlpool rate le consensus de ventes

(Boursier.com) — Whirlpool , le spécialiste américain des appareils électroménagers, a réalisé un bénéfice trimestriel de 6,68$ par action sur une base ajustée, dépassant nettement l'estimation du consensus (6,15$). Cela se compare à un bénéfice de 6,91$ par action il y a un an. Le groupe aux marques Maytag et KitchenAid a enregistré sur ce troisième trimestre des revenus de 5,49 milliards de dollars, manquant de 3% le consensus, contre 5,29 milliards de dollars il y a un an. Face aux perturbations de supply chain et production, le groupe annonce des objectifs long terme de création de valeur accrus. Il porte sa guidance 2021 de bpa dilué à environ 27,8$ en GAAP et 26,25$ sur une base ajustée.