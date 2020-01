Whirlpool : prévisions supérieures aux attentes

(Boursier.com) — Whirlpool a dépassé les attentes de marché hier soir en termes de profits, publiant des chiffres solides après la clôture de Wall Street et des prévisions 2020 largement meilleures que prévu sur le plan de la rentabilité. Le concepteur d'appareils ménagers aux marques KitchenAid et Maytag table désormais, pour 2020, sur un bénéfice par action allant de 16 à 17$. Le milieu de fourchette, 16,5$, est supérieur au consensus (16,3$). Les ventes nettes ont régressé de 5% sur le trimestre clos à 5,38 Mds$, contre 5,5 Mds$ de consensus. En revanche, le bénéfice net part du groupe s'est établi à 288 millions de dollars et 4,52$ par titre sur le quatrième trimestre fiscal clos fin décembre, contre 170 millions de dollars et 2,64$ par action un an plus tôt.