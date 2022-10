Whirlpool peine à convaincre

(Boursier.com) — Whirlpool , le concepteur américain d'appareils électroménagers, fléchit avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Sur le trimestre clos, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 4,49$, contre 5,5$ de consensus et 6,68$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 4,78 milliards de dollars, ratant le consensus de 8%, alors qu'ils se situaient à 5,49 milliards de dollars un an auparavant. Le groupe a revu sa guidance annuelle 2022 à environ 5$ de bénéfice GAAP par action et environ 19$ de bénéfice ajusté par action. Il anticipe un niveau de cash des activités opérationnelles de 1,5 milliard de dollars et un free cash flow de 950 millions de dollars. Il s'agit donc d'une révision en baisse de la guidance, du fait notamment de l'impact de l'inflation et du ralentissement de la demande. Whirlpool anticipe des challenges persistants au premier semestre 2023, mais le management juge avoir pris les bonnes mesures pour naviguer dans l'environnement actuel tout en faisant progresser la transformation de son portefeuille.