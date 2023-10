Whirlpool dépasse les attentes, mais...

(Boursier.com) — Whirlpool perd du terrain à Wall Street après la publication de profits pourtant supérieurs aux attentes de la place. Le concepteur américain d'appareils électroménagers a dégagé sur le troisième trimestre un bpa ajusté de 5,45$, contre 4,49$ un an plus tôt et 4,4$ de consensus, pour un chiffre d'affaires de 4,93 Mds$ battant lui aussi le consensus de marché malgré une demande mondiale réduite. Un an avant, les revenus ressortaient à 4,78 milliards de dollars. Le groupe se montre toutefois prudent en termes de perspectives, du fait de la faiblesse de la demande pour ses machines à laver et ses appareils de cuisine. Whirlpool table désormais sur un bénéfice annuel ajusté par action d'environ 16$, alors qu'il envisageait auparavant une fourchette allant de 16 à 18$.