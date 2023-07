Whirlpool dépasse les attentes

(Boursier.com) — Whirlpool perdait du terrain hier soir à Wall Street après la publication de profits pourtant supérieurs aux attentes de la place. Le concepteur américain d'appareils électroménagers a dégagé sur le deuxième trimestre un bpa ajusté de 4,21$, contre 5,97$ un an plus tôt et 3,8$ de consensus, pour un chiffre d'affaires de 4,79 Mds$, quant à lui moins élevé que prévu sous l'effet de la faiblesse de la demande mondiale. Le groupe maintient sa guidance de bpa GAAP allant de 13 à 15$ et de bpa ajusté logé entre 16 et 18$. Le cash flow des activités opérationnelles est attendu à 1,4 milliard de dollars et le free cash flow à 800 millions de dollars.