Whirlpool bat le consensus au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Whirlpool , le fabricant américain d'appareils électroménagers, a dépassé les attentes de bénéfices et revenus pour le trimestre clos. Sur le quatrième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 6,64$ à comparer à un consensus voisin de 6,3$. Le bpa était de 4,91$ un an avant. Le groupe aux marques Maytag et KitchenAid a affiché des revenus trimestriels de 5,8 milliards de dollars sur cette période de décembre, contre 5,4 milliards un an avant et 5,6 milliards de consensus. Pour l'exercice, le groupe anticipe un bpa GAAP allant de 17,8 à 18,8$ et un free cash flow d'un milliard ou plus. Le bpa ajusté annuel est attendu entre 19 et 20$, contre 19,2$ de consensus.