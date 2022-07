Whirlpool alerte sur ses profits

(Boursier.com) — Whirlpool , le géant américain des appareils ménagers, a réduit hier soir ses anticipations de profits et annoncé une perte sur la cession des opérations russes. Pour le deuxième trimestre, le groupe a affiché un déficit de 371 millions de dollars et 6,62$ par titre, contre un bénéfice de 581 millions de dollars sur la période correspondante, l'an dernier. La charge sur la vente des opérations en Russie s'établit à 747 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 5,97$, alors que les ventes ont régressé de 4% à 5,1 milliards de dollars avec les contraintes de supply chain et l'affaiblissement de la demande. Le consensus était de 5,27$ de bpa ajusté pour 5,2 milliards de revenus. Le groupe table désormais sur des revenus annuels 2022 de 20,7 milliards de dollars, en retrait de 6%, ce qui contraste avec la croissance encore anticipée en avril. La guidance de bpa GAAP est réduite entre 9,5 et 11,5$, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 22 et 24$.