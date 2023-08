WeWork : le début de la fin ?

(Boursier.com) — Star déchue, WeWork voit son avenir s'écrire en pointillés. Le géant de la location d'espaces flexibles a indiqué hier soir avoir " un doute substantiel sur la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités ". Résultat, le titre qui a déjà fondu de plus de 80% cette année, s'effondrait de près de 25% dans les échanges après-Bourse hier soir à Wall Street. La société basée à New York perd énormément d'argent et a toutes les peines du monde à attirer de nouveaux clients dans ses bureaux.

Lancée en 2010 par son ancien PDG Adam Neumann, l'entreprise basée à New York a connu une ascension fulgurante lorsque " l'argent gratuit " coulait à flot. En 2019, WeWork était le plus grand occupant privé d'espaces de bureaux à Manhattan, exploitait des millions de mètres carrés dans des dizaines de pays et était valorisé 47 milliards de dollars, ce qui en faisait l'une des startups les plus prisées d'Amérique. Comme le rappelle 'Bloomberg', l'exubérant A. Neumann a tenté de faire entrer la société en bourse en 2019, mais son essai a échoué lorsque les investisseurs ont pris conscience des dépenses extravagantes de la société et des excentricités de son dirigeant avide de pouvoir. Après des milliers de licenciements, un renflouement de SoftBank et l'éviction de son co-fondateur, WeWork a dû faire face à la pandémie de Covid-19 et la fermeture des bureaux à travers le monde.

L'essor du télétravail a porté un nouveau coup à la société même si elle estime que le passage au travail à distance et hybride favoriserait en fait l'entreprise plutôt que d'affaiblir ses activités. Les employeurs seraient plus réticents à signer des baux à long terme et se tourneraient plutôt vers les modèles flexibles de WeWork, a-t-elle fait valoir. Les investisseurs attendent encore une telle évolution... D'ici là, le groupe, qui n'a toujours pas de directeur général après le départ de Sandeep Mathrani en mai dernier, va chercher à réduire ses coûts de location via des actions de restructuration et la négociation de conditions de bail plus favorables. Il compte également augmenter ses revenus en réduisant le taux de désabonnement de ses membres, contrôler toutes ses dépenses et lever des capitaux supplémentaires via l'émission d'actions ou de dette et la vente d'actifs.

WeWork, dont les bureaux affichaient un taux d'occupation de 72% à fin juin, a essuyé une perte nette de 397 millions de dollars au deuxième trimestre malgré des revenus en hausse de 3,6% à 844 M$. Ses liquidités ont fondu de 67% sur un an à 205 M$.