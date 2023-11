WeWork : chapitre 11 en vue ?

(Boursier.com) — WeWork trébuche de près de 40% avant bourse à Wall Street, le groupe actif dans la mise à disposition de locaux et de services de coworking étant selon le Wall Street Journal sur le point de s'inscrire sous protection de la loi américaine sur les faillites. WeWork pourrait ainsi s'inscrire en faillite dans le New Jersey dès cette semaine, indique le WSJ, citant des personnes familières de la question ayant choisi de rester anonymes. La startup avait atteint une valorisation de 47 milliards de dollars avant une introduction en bourse désastreuse, rappelle Bloomberg. Un porte-parole de l'entreprise, cité par Bloomberg, a déclaré que WeWork "ne commenterait pas les spéculations" et a ajouté que le groupe avait eu des discussions avec ses créanciers sur l'amélioration de son bilan et avait pris des mesures pour "rationaliser son empreinte immobilière".