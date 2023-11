WeWork : c'est la faillite !

(Boursier.com) — WeWork , le groupe actif dans la mise à disposition de locaux et de services de coworking, soutenu par SoftBank, s'est comme attendu inscrit hier sous protection de la loi américaine sur les faillites. Un porte-parole de WeWork, cité par Reuters, a indiqué que 92% des prêteurs de l'entreprise avaient accepté de convertir leur dette garantie en actions dans le cadre d'un accord de soutien à la restructuration, effaçant ainsi environ 3 milliards de dollars de dette. SoftBank a jugé que l'accord de soutien à la restructuration de WeWork était l'action appropriée pour que l'entreprise réorganise ses activités et sorte de la procédure de chapitre 11, précise Reuters. Dans un dossier déposé auprès du tribunal des faillites du New Jersey, WeWork a fait état d'un actif de 15,06 milliards de dollars et d'un passif de 18,66 milliards de dollars à fin juin.