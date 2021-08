Western Digital : vers une fusion avec le Japonais Kioxia ?

(Boursier.com) — Western Digital, spécialiste américain du stockage de données, mènerait des discussions avancées en vue d'un possible rapprochement de 20 milliards de dollars ou plus avec le fabricant japonais de semi-conducteurs Kioxia Holdings, dont il est déjà partenaire. Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, un accord pourrait être trouvé dès la mi-septembre, et le directeur général de Western Digital, David Goeckeler, dirigerait le nouvel ensemble. Bloomberg et le Wall Street Journal ont aussi fait état de ces discussions entre l'Américain et son allié japonais. Bloomberg estime que les discussions pourraient encore échouer, alors que Kioxia évalue dans le même temps une introduction en bourse.

Un tel deal créerait un groupe dont la part du marché des puces mémoires équivaudrait à celle du sud-coréen Samsung Electronics, évalue Reuters. Samsung possède plus d'un tiers du marché mondial des mémoires NAND selon TrendForce, contre près de 19% pour Kioxia et 15% pour Western Digital.